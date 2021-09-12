В ночном пожаре в Навлинском районе пострадал один человек

Фото с места событий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Один человек получил травмы в пожаре в Навлинском районе ночью в воскресенье, 12 сентября. Горел жилой дом и хозпостройки в поселке Алтухово, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 00.34. Отмечалось, что возгорание произошло на улице Первомайской населенного пункта. К месту происшествия оперативно выехали автоцистерны трех пожарных подразделений.

- По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходило горение частного жилого дома и хозяйственных построек по всей площади, - рассказывают в брянском Главке МЧС. - На тушении работали два ручных пожарных ствола, звено газодымозащитной службы.

В 01.20 пожар удалось локализовать, в 02.15 - ликвидировать открытое горение. Один человек травмирован. Причину возгорания установят эксперты.

Напомним, несколькими часами ранее в Брянске и Брянском районе горели автомобили. Подробности читайте по ссылке.

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