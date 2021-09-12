На Калинина в Брянске столкнулись четыре автомобиля

Фото: vk,com, сообщество "Авто Брянск"."

Массовое ДТП произошло на улице Калинина в Брянске днем в воскресенье, 12 сентября. Происшествие спровоцировало автомобильный затор на участке. Информацию об этом разместили в соцсетях очевидцы.

Пост опубликовали в одном из автомобильных онлайн-сообществ около 13.00. Автор уточнил, что столкновение произошло в районе автозаправочной станции на Калинина, 116. Это недалеко от «Памятника Артиллеристам».

«Столкнулись четыре автомобиля. Есть небольшой затор», - предупредил брянец водителей.

Есть ли пострадавшие в этом происшествии - неизвестно. В ГИБДД пока не прокомментировали происшествие.

Кстати, днем ранее в Брянской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Среди них есть ребенок. 8-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. Случай имел место в Карачеве.

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