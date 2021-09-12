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Происшествия12 сентября 2021 15:21

В брянском Карачеве «Лада» сбила восьмилетнего ребенка

Пострадавшего госпитализировали
Анна ЛЕВКИНА
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Авария произошла около шести часов вечера на улице Пролетарской.

Авария произошла около шести часов вечера на улице Пролетарской.

Фото: Сергей ГАПОН

Восьмилетний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Карачев вечером в субботу, 11 сентября. Его, внезапно выбежавшего на проезжую часть, сбила «Лада», сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около шести часов вечера на улице Пролетарской.

Предварительно установили, что «Ладой Гранта» управлял 32-летний водитель. Он следовал со стороны села Юрасово Карачевского района в сторону улицы Первомайской райцентра.

Пострадавшего пешехода с диагнозом «закрытый перелом нижней трети правого предплечья, со смещением» госпитализировали.

- Мать несовершеннолетнего зашла в магазин, а ребенок оставался на улице один, - поясняют в Госавтоинспекции. - По какой причине он выбежал на дорогу - неизвестно. Водитель утверждает, что двигался со скоростью приблизительно 60 километров в час. И не успел затормозить, потому что ребенок внезапно выбежал из-за кустов.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего в субботу, 11-го, в регионе зафиксировали четыре автоаварии с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

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