В Брянске верхний слой асфальта на улицах Пушкина и Димитрова уложат в следующем году

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска верхний слой асфальта на улицах Пушкина и Димитрова уложат только в следующем году. В этом подрядчик сделает только выравнивающий слой.

Это связано с тем, что грунт может просесть после прокладки ливневки. В этом случае подрядчику придется полностью перекладывать асфальт за свой счет.

- После зимы просадка дороги над траншеями вероятна даже несмотря на многократное трамбование грунта, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

На следующей неделе на улицах Пушкина и Димитрова начнут укладывать нижний слой асфальта.