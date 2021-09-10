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Общество10 сентября 2021 13:27

В Брянске верхний слой асфальта на улицах Пушкина и Димитрова уложат в следующем году

Дорога может просесть из-за прокладки коммуникацимй
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска верхний слой асфальта на улицах Пушкина и Димитрова уложат только в следующем году. В этом подрядчик сделает только выравнивающий слой.

Это связано с тем, что грунт может просесть после прокладки ливневки. В этом случае подрядчику придется полностью перекладывать асфальт за свой счет.

- После зимы просадка дороги над траншеями вероятна даже несмотря на многократное трамбование грунта, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

На следующей неделе на улицах Пушкина и Димитрова начнут укладывать нижний слой асфальта.