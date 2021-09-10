В Володарском районе Брянска построят 1,6 километра ливневки

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На двух улицах в Володарском районе Брянска построят 1,6 километра ливневой канализации. Это улицы Пушкина и Димитрова, где идет капитальный ремонт дорог, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Длина ливневки на улице Пушкина составит 0,9 километра. Она пройдет от улицы Вяземского до улицы Одесской. Земельные работы решили вести по проезжей части. Иначе пришлось бы вырубить порядка 150 деревьев. Ливневка поможет избавиться от застоя воды в районе бывшего гидропарка.

Длина ливневой канализации на улице Димитрова - 0,7 километра. Ее будут прокладывать на нескольких участках: от стадиона Брянских Партизан до улицы Клары Цеткин и от переулка Волгоградского до улицы Никитина. Сейчас на улице перекладывают тепловые сети, чтобы они не мешали прокладке ливневки.

- На обеих улицах используются трубы ливневой канализации диаметром от 600 до 1000 миллиметров, - говорят в мэрии. - Здесь установят несколько десятков ливнеприемных колодцев.

На следующей неделе на Димитрова и Пушкина начнут укладывать нижний слой асфальта. А вот укладку верхнего слоя перенесут на следующий год. Так как грунт над проложенными коммуникациями может просесть.