Вернули курсирующие маршрутки №109н между Брянском и Переторгами

Уже со 2 сентября маршрут 109н не работал. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске по просьбе жителей Переторги Выгоничского района с 3 сентября возобновили движение маршрута № 109н. Он соединяет сельский населенный пункт с областным центром. Однако число рейсов сократили с пяти до четырех, сообщают «Брянские новости».

Следуя расписанию, из Брянска маршрутка № 109н будет отправляться в 05.30, 07.30, 13.30 и 17.30. Из Переторгов пассажиры смогут уехать в 06.30, 08.30, 14.30 и в 18.30.

Напомним, жители деревни Переторги просили вернуть им транспорт - маршрутку №109-н. Частный перевозчик за один день объявил о закрытии. Уже со 2 сентября маршрутка не ходила. Местным жителям не на чем уехать в Брянск на работу и на учебу.

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