Жители деревни Переторги Выгоничского района просят вернуть им транспорт - маршрутку №109-н. Частный перевозчик за один день объявил о закрытии. Инофрмация появилась на автовокзале, пишут в группе "Брянский автобус".

Со 2 сентября маршрутка не ходит. Местным жителям не на чем уехать в Брянск, на работу и на учебу.

В администрации Брянского района рассказали, что перевозчик отказался от работы на маршруте. Хотя в реестре межмуниципальных маршрутов от 30 августа 2021 года информации по отмене маршрута нет. Он должен был работать до 27 декабря 2022 года.

В департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области после жалобы сообщили, что с 3 сентября перевозки по маршруту №109-н "Брянск-Переторги" возобновятся.