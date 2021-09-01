Брянские власти сообщили о возможной ревакцинации от коронавируса независимо от уровня антител

Брянские власти сообщили о возможной ревакцинации от коронавируса через полгода после первой прививки независимо от уровня антител. Чиновники из департамента здравоохранения написали комментарий по этого поводу в социальных сетях.

"Повторная вакцинация от коронавируса возможна через шесть месяцев после первичной в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, - говорится в комментарии. - При этом титр антител не влияет на возможность прохождения повторной вакцинации или вакцинации после болезни. Привиться можно в любом пункте вакцинации любой имеющейся вакциной".

В середине августа на заседании регионального оперативного штаба говорили о старте ревакцинации в Брянской области. И отмечали, что на повторный укол должен направить врач. При этом желающий привиться должен за свой счет сделать тест на антитела. И справку об отсутствии антител предъявить врачу.