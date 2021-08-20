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Общество20 августа 2021 18:08

В Брянской области началась ревакцинация от коронавируса

Для повторного укола нужно за свой счет сдать тест на антитела
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области началась ревакцинация от коронавируса. Повторно привиться могут только те, у кого через полгода или больше после первой привики не определяются антитела. Обследование нужно пройти самостоятельно, сообщают в оперативном штабе.

- Пациент должен предъявить в поликлинике результат ИФА-обследования для решения вопроса о повторной вакцинации, - говорят в областном правительстве.

На 19 августа в Брянскую область поступило 404 374 дозвы вакцины от коронавируса. Из них 354 326 дозы «Спутник V», 3 240 доз «ЭпиВакКорона», 1 560 доз «КовиВак» и 45 248 доз «Спутник лайт». В регионе работают 66 прививочных кабинетов.