Погибшая в ДТП под Стародубом 22-летняя девушка ждала ребенка

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Погибшая в ДТП в Стародубском районе 22-летняя девушка ждала ребенка. Она была жительницей стародубской деревни Крюков. Об этом написали ее родные и друзья в социальных сетях.

За рулем ВАЗ-21154 был ее молодой человек. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Местные жители пишут, что в месте, где случилась авария, есть опасный поворот. На дороге - новый асфальт. Рабочие еще не успели расставить дорожные знаки после ремонта.

В ДТП тажке пострадал 15-летний подросток, который ехал в машине.

Погибшую беременную девушку похоронят в родной деревне в воскресенье, 8 августа.

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