В ДТП в Стародубском районе погибла 22-летняя девушка и пострадал 15-летний подросток

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В автоаварии в Стародубском районе погбила 22-летняя пассажирка и пострадал 15-летний подросток. ДТП случилось около половины одиннадцатого вечера в пятницу, 6 августа, на 19-м километре дороги Стародуб-Мартьяновка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21154 ехал со стороны Клинцов в сторону Стародуба. Он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Пассажирка погибла на месте аварии. 15-летнего школьника госпитализировали с травмой живота и разрывом печени.

- Ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Преимущественно, за отсутствие страховки и тонировку.

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