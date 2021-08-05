В Брянске в лицее №2 отремонтировали спортзал за 1,7 млн рублей

5 августа в областном центре стартовала приемка школ к новому учебному году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В лицее №2 в Брянске отремонтировали спортивный зал. Стоимость работ составила 1,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе мэрии со ссылкой на городское управление образования.

5 августа в областном центре стартовала приемка школ к новому учебному году.

Всего в городе функционирует 68 образовательных учреждений. Из них непосредственно в Бежице – 24.

– В школах, лицеях и гимназиях продолжают обновлять фасады и коммуникации, лестницы, коридоры кабинеты, спортзалы и бассейны, – отмечают в пресс-службе горадминистрации.

Так, к примеру, завершают ремонт бассейнов в школе №66 и гимназии №1.

Кроме того, в 19 подобных соцобъектах полностью заменили и отремонтировали системы отопления, канализации и электропроводки. На эти цели израсходовали больше шести миллионов рублей. Всего же на подготовку к грядущему отопительному сезону выделили 10,3 миллиона рублей.

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