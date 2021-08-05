В Брянске началась приемка школ к новому учебному году

Традиционная проверка школ перед началом учебного года стартовала в Брянске 5 августа. Аналогичную приемку на днях завершили в детских садах, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Осмотры начали с образовательных учреждений Бежицы. Таковых там больше двух десятков. Среди них – 21 школа, два гимназии и лицей. В комиссии участвовали представители мэрии, управления образования, технического и пожарного надзора, полиции и других структур, которые отвечают за безопасность.

Первым объектом, куда заглянули проверяющие, стала школа №43 поселка Октябрьский. Она состоит из двух зданий, построенных в 1966-м и 2015-м годах соответственно. Четыре года назад их соединили теплым переходом. Это позволило почти 500 учащимся посменно и комфортно посещать школьную столовую.

– К 1 сентября тут обновили учебные классы начальной школы, – уточняют в пресс-службе Брянской горадминистрации. – Безопасность учреждения обеспечивается «тревожной» кнопкой, внутренней охраной, а также за счет 51-й видеокамеры.

С пятницы, 6 августа, аналогичные проверки организуют в остальных районах города.

Кстати, всего в Брянске функционируют 68 общеобразовательных учреждений.

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