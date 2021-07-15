Пострадавший в пожаре в Белых Берегах скончался в больнице

Мужчина, получивший ожоги в пожаре в брянском поселке Белые Берега 14 июля, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

– 40-летнего мужчину спасли пожарно-спасательные подразделения, – поясняет начальник пресс-службы брянского МЧС Татьяна Сенина. – При пожаре он получил ожоги, его доставили в больницу. К сожалению, позже брянец от полученных травм скончался.

В сетевой группе поселка Белые Берега Фокинского района Брянска объявили сбор помощи матери погибшего.

Напомним, пожар в пятиэтажке на Ромашина зафиксировали в 15.20. Горела квартира на втором этаже. Пожарные эвакуировали из подъезда 23 человека. Еще двух спасли.

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