В горящей многоэтажке в Белых Берегах пострадал мужчина

Мужчина получил ожоги в пожаре в многоэтажке в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска в среду, 14 июля. Еще двух человек спасли, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП зафиксировали в 15.20 – поступил звонок в оперативную дежурную смену. Как оказалось, произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме по улице Ромашина. По вызову оперативно выехали три автоцистерны и автолестница.

По прибытию спасатели установили, что источник пожара – квартира на втором этаже.

В 15.40 пожар локализовали, в 15.50 – ликвидировали открытое горение, еще через 10 минут – потушили полностью. Из подъезда сотрудники ведомства эвакуировали 23 человека.

– В пожаре ожоги получил мужчина, – комментирует «КП» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Татьяна Сенина. – Пострадавшего доставили в больницу.

Причину возгорания установят эксперты.

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