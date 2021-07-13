В Навлинском районе нашли 34 артснаряда времен войны

Целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Навлинском районе во вторник, 13 июля. Их изъяли и обезвредили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

О взрывоопасных находках проинформировали оперативного дежурного.

Оказалось, что в после вблизи села Соколово залегали 34 артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра.

На месте ЧП работала группа спецработ «Брянского пожарно-спасательного центра».

Напомним, днем ранее в Брянске – на старом аэропорту – нашли 50-килограммовую авиабомбу. Ее также изъяли и обезвредили взрывотехники.

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