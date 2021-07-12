В Брянске на старом аэропорту нашли 50-килограммовую авиабомбу

50-килограммовую опасную находку заметили во время строительных работ на улице Войстроченко. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска на старом аэропорту утром 12 июля нашли авиабомбу времен великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

50-килограммовую опасную находку заметили во время строительных работ на улице Войстроченко. К месту выезжали специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Они изъяли бомбу, вывезли ее на специальный полигон и уничтожили.

- При проведении строительных работ в январе нынешнего года на этой же улице обезвредили 17 авиабомб, обнаруженных при проведении строительных работ, - напомнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года на старом аэропорту нашли 43 авиабомбы по 50 килограммов каждая.

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