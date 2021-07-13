Брянские врачи заработали на липовых справках о вакцинации 150 тысяч рублей

Сельцовские врачи выдали больше 100 поддельных справок о вакцинции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сельцовские врачи, в отношении которых заведено уголовное дело, выдали больше 100 поддельных справок о вакцинации. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, в выдаче липовых справок подозреваются 33-летний житель Брянска и три сотрудника Сельцовской городской больницы. За денежное вознаграждение они вносили фиктивные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ о вакцинации против COVID-19 граждан без его фактического проведения. А затем выдавали справки о прививках для предоставления их по месту требования. Преступники таким образом заработали больше 150 тысяч рублей.

Медсестры вместе с IT-специалистами взломали учетную запись главного врача и выдавали справки.

С 1 мая по 5 июля житель города Брянска и работники Сельцовской городской больницы внесли заведомо ложные сведения в журнал учета прививок для профилактики новой коронавирусной инфекции и в Единую государственную автоматизированную информационную систему в регистр вакцинированных о сделанных прививках на момент заведения уголовного дела внесли сведения о 15 гражданах Брянской области. В процессе расследование их выявили больше 100.

Подозреваемых допросили. Каждому избрали меру пресечения - подписка о невыезде. Расследование продолжается.

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