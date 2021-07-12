В брянском Сельцо задержали трех медиков за липовую ковид-вакцинацию

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области завели уголовное дело по факту выдачи липовых свидетельств о вакцинации от коронавируса. Фигурантов уголовного дела четверо. Трое из них – это сотрудники Сельцовской городской больницы, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Под уголовное преследование попали 33-летний житель Брянска и три непосредственных сотрудника медучреждения. Им вменяют «Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ», «Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Подделку документов».

По версии следствия, о преступлении брянец договорился со своей знакомой еще весной. Работающая программистом женщина в больнице согласилась за денежное вознаграждение вносить ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от «Ковид-19». Позже клиентам выдавали справки о якобы сделанных прививках.

- С мая по июль программист лечебного учреждения совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области от коронавируса, - рассказывают в Следственном комитете. - Это повысило риск распространения инфекции.

Подозреваемых допросили. Каждому избрали меру пресечения. Расследование продолжается.

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