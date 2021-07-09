Пропавшего в Брянске 38-летнего Александра Прохорова нашли живым

Поиски 38-летнего Александра Прохорова из Брянска завершились благополучно. Его нашли живым. Новостью поделились волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

«Найден, жив! Спасибо всем за помощь в распространении информации!», - пост с таким содержанием оставили поисковики около 19.00 9 июля.

Брянец ушел из дома в неизвестном направлении 9 июля. Проживает тот в Советском районе. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

В комментариях к посту подписчики вспомнили, что Александр Прохоров пропадает не в первый раз. Так, к примеру, его искали в 2019-м.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».