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Происшествия9 июля 2021 15:53

В Брянске ищут пропавшего 38-летнего Александра Прохорова

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске ищут пропавшего 38-летнего Александра Прохорова. Мужчина ушел в неизвестном направлении 9 июля, сообщают в сетевой группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина проживает в Советском районе. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы Александра: рост 164 сантиметра, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: на тыльной стороне правой руки татуировка с номером телефона.

Был одет: зеленая футболка с рисунком впереди, темные клетчатые шорты, темные тапки, темная маска на лице.

О местонахождении брянца сообщать следует по телефонам: 02, 102 (полиция) либо 8800705452 (горячая линия "Лиза Алерт").