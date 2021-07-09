В Брянске ищут пропавшего 38-летнего Александра Прохорова. Мужчина ушел в неизвестном направлении 9 июля, сообщают в сетевой группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина проживает в Советском районе. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы Александра: рост 164 сантиметра, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: на тыльной стороне правой руки татуировка с номером телефона.

Был одет: зеленая футболка с рисунком впереди, темные клетчатые шорты, темные тапки, темная маска на лице.

О местонахождении брянца сообщать следует по телефонам: 02, 102 (полиция) либо 8800705452 (горячая линия "Лиза Алерт").