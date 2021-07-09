В строящемся бассейне в Фокинском районе Брянска установили чашу из нержавейки

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В строящемся бассейне в Фокинском районе Брянска установили уникальную чашу из нержавеющей стали объемом 500 кубометров. Ее сделали на заказ, частями привезли в Брянск. А на месте варили сотрудники специализированной организации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Подобная чаша для бассейна - единственная в области. Она, в отличие от бетонной с керамической плиткой, не протекает и служит дольше.

- В спорткомплексе будет спортивный зал для занятия футболом, мини-футболом, волейболом и баскетболом, - говорят в правительстве.

Кстати, это будет первый бассейн в Фокинском районе. Комплекс должны были сдать в эксплуатацию еще в январе 2021 года. Но его до сих пор не открыли.

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