В Брянске не сдали вовремя спортивный комплекс в Фокинском районе

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске нарушили сроки сдачи в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Фокинском районе. Прокуратура внесла представление. Сейчас его рассматривают, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки установили, что строительство не завершили в срок, определенный муниципальным контрактом. До сих пор спорткомплекс не начал работать.

Напомним, на строительство объекта выделили почти 200 миллионов рублей. Достроить его должны были в январе этого года.

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