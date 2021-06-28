В Брянске рухнувшее дерево пробило стену многоэтажного дома

В Брянске во время урагана вечером 27 июня рухнувшее дерево повредило стену многоэтажного дома. О ЧП рассказывают очевидцы в соцетях.

Случай произошел на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе. Пострадавший дом - №2а.

«Дерево пробило стену насквозь», - уточнил автор.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Многие сочувствуют семье, которой придется чинить стену.

Напомним, непогода пришла в Брянск около семи часов вечера. Как и днем ранее, в городе прошли ливневые дожди, дул порывистый ветер. Местами выпал даже град - к примеру, в районе бульвара Гагарина в Советском районе. Прохождение грозового фронта спровоцировало также падения десятков деревьев. А на Литейной в Бежице упал уличный столб на проезжую часть. Это затруднило движение.

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