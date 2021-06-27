На Брянск вновь обрушилась гроза с ливнем и ураганным ветром

Дождь в Брянске начался примерно в 19.30. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Вечером в воскресенье, 27 июня, на Брянск обрушилась гроза с ливнями и ураганным ветром. В результате этого произошло сразу несколько ЧП. Среди них - падение деревьев и столба, повреждение автомобиля. Сейчас в городе устраняют последствия стихии, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Как и прогнозировалось, вечером 27-го на территории региона вновь прошел грозовой фронт. Он сопровождался градом и порывами ветра – до 15-20 метров в секунду.

- По состоянию на 21.30 известно о падении в области 30 деревьев, - говорят в брянском Главке МЧС. - Организована работа по их распиловке и уборке. В одном случае дерево упало на автомобиль.

Еще одно из резонансных ЧП ненастного вечера – падение столба уличного освещения на проезжую часть. Случай произошел на улице Литейной в Бежицком районе.

- В настоящее время проезд автотранспорта там может быть затруднен, - предупреждают в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, в результате непогоды нет пострадавших и жертв.

Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась в Брянске и днем ранее. Тогда также прошли ливневые дожди с градом и порывистым ветром. Итог: падение 24 деревьев, повреждение линий электропередач и восьми автомобилей.

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