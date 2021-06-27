Упавшие во время урагана деревья придавили в Брянске восемь автомобилей

Фото: Антон Кабанов.

Восемь автомобилей пострадали от падения деревьев в Брянске во время урагана вечером 26 июня. Обошлось без человеческих жертв. Спецслужбы продолжают ликвидировать последствия стихии, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

За несколько часов в городе выпала треть месячной нормы осадков - 34 миллиметра.

По уточнению мэрии, в Брянске во время прохождения грозового фронта упало не 12, как сообщалось ранее, а 24 дерева и крупных ветвей. Почти все поваленные деревья убрали еще вчера. В воскресенье, 27-го, дорожникам осталось распилить и вывезти всего два.

- К устранению последствий непогоды привлекали сотрудников городского и областного поисково-спасательных отрядов, бригады дорожного управления, - рассказывают в пресс-службе. - Кроме того работали электрики, так как в результате падения деревьев в двух случаях произошел обрыв проводов.

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