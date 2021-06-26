Грозовой фронт повалил в Брянске дюжину деревьев

12 деревьев упало в Брянске во время прохождения грозового фронта в субботу, 26 июня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

12 деревьев упало в Брянске во время прохождения грозового фронта в субботу, 26 июня. Сейчас спасатели ликвидируют последствия стихии, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Грозовой фронт, как и прогнозировалось, пришел в Брянскую область во второй половине дня. Опасное метеоявление сопровождалось ливневыми дождями с порывистым ветром. Без происшествий не обошлось.

В Брянске 12 упавших деревьев распиливают и убирают. В этих работах участвуют сотрудники поисково-спасательных отрядов городского правления по делам ГОЗНТЧС, энергетики и дорожные службы.

– Сведений о пострадавших в результате происшествий не поступало, – уточняют в брянском Главке МЧС.

Кстати, ливневые дожди в областном центре прошли местами. К примеру – в Бежицком и Советском районах. А вот в Фокинке, по состоянию на 18.45, дождя нет. При этом примерно с 16.30 дует действительно сильный порывистый ветер.

– Собирались семьей на речку во второй половине дня, – жалуется «КП» местная жительница Юлия. – В итоге поездку пришлось отложить. На улице гремел гром, сильно качало деревья, ветер поднимал пыль. Выходить на улицу, посчитали небезопасным.

Аналогичное пишут и в соцсетях:

«В Фокинском районе города Брянске ни вчера, ни сегодня - ни капли. Кругом гремит, а дождя нет…», - написал в одном из пабликов Михаил.

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