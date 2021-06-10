В Брянске прокуратура проконтролирует проверку по факту падения забора на девятилетнего мальчика

Прокуратура Брянской области взяла под контроль проверку, которую проводит проводимую региональным управлением следственного комитета по факту падения металлического забора на девятилетнего мальчика.

Напомним, в Бежицком районе Брянска в парке на ребенка упал чугунный забор. Это произошло в среду, 9 июня, в 21.05. Об этом очевидцы в четверг , 10 июня, сообщили в соцсетях одной из групп. Там же опубликовали и снимки.

- Ребенок получил травмы не опасные для жизни, - сообщили в ведомстве «КП-Брянск». – Он находится в больнице под наблюдением медиков.

СУ СК России по Брянской области проводит проверку. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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