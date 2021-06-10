В Советском районе Брянска от коронарнавируса вакцинировались 14,2 тысячи человек

В Советском районе Брянска пенсионерам помогают вакцинироваться от короновируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске администрация Советского района помогает территориальным общественным самоуправлениям организовать вакцинацию жителей желающих привиться от коронавируса. Первыми стали пенсионеры, проживающие на улице Садовой. Она относится к ТОСу «Дебрянск». В Советском районе прививку сделали более 14,2 тысячи человек.

- Пенсионеров привезли в поликлинику №4, помощь с транспортом оказало руководство райадминистрации, - сообщили в пресс-службе правительства брянской области. - В медучреждении жителей организованно приняли с соблюдением санитарных требований, измерив температуру, опросив о состоянии здоровья. После этого каждому был введен первый компонент отечественной прививки «Спутник-V».

Такую работу проведут и с другими ТОСами. Вакцинироваться помогут горожанам, которым по причине возраста или состояния здоровья тяжело самим прийти в прививочный пункт.

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