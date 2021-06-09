Стародубский сырзавод наказали за нарушения при эксплуатации новых очистных

Брянское предприятие "Сыр Стародубский" наказали за нарушения при эксплуатации новых очистных сооружений. Прокуратура завела административное дело, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Предприятие использует для сброса сточных вод реку Бабинец. Место для отбора проб сточных вод не оборудовано. Водоотводящая труба на данный момент затоплена, поэтому пробы очищенных сточных вод взять не смогли.

От точки подключения очистных до точки сброса вод в реку - почти километр. Завод использует канализационный коллектор, по которому идут сточные воды. Его протяженность - 988 метров. Но у предприятия нет права собственности на этот объект. Поэтому оно пользуется трубой незаконно.

От руководства предприятия потребовали устранить нарушения.

Напомним, новые очистные на "Сыре Стародубском" открыли в апреле этого года.

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