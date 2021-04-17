В Стародубе открыли очистные сооружения на предприятии

В брянском Стародубе открыли очистные сооружения ТнВ «Сыр Стародубский». Фото:"Стародубский вестник".

В брянском Стародубе открыли очистные сооружения ТнВ «Сыр Стародубский». Мощность объекта позволит предприятию переработать в сутки 1300 кубических метров стоков. В эксплуатацию очистные сооружения запустили 1 апреля. А их открытие состоялось в пятницу,16 апреля. После торжественного перерезания красной ленточки состоялась экскурсия по введенным в эксплуатацию новым очистным сооружениям. Инженеры предприятия ознакомили гостей с особенностями работы оборудования на всех этапах переработки стоков.

Теперь все стоки предприятия проходят полный цикл очистки до необходимых показателей, и в реку сбрасывается уже чистая вода, сообщает издание «Стародубский вестник».

- Сегодня здесь чистая вода, можно умыться, скоро можно будет купаться, как раньше, появится рыба, раки, - пишет на своей страничке в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз, который принимал участие в открытие очистных сооружений. - Мною дано поручение разработать программу по вводу очистных на всех предприятиях пищевого производства.

Напомним, в январе этого года глава региона провел совещание на данном объекте. С руководством предприятия ТнВ «Сыр Стародубский» обсудили сроки ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений. Поставили задачу осуществить это к 1 апреля. Необходимость строительства очистных сооружений на предприятии возникла из-за стремительного развития и увеличения объемов стоков, поступающих с системы предварительной очистки ТнВ «Сыр Стародубский» на городские очистные сооружения МУП ДКХ. Чтобы решить эту проблему, в мае 2019 года начали строить собственные очистные сооружения с последующей установкой технологического оборудования одной из ведущих немецких фирм.

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