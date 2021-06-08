В Брянске потушили крупный пожар на мебельном складе

В Бежицком районе Брянска потушили крупный пожар на улице Вокзальной на мебельном складе. Пожарные полностью ликвидировали огонь в 16.41, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, мебельный склад загорелся около 15.00 во вторник, 8 июня. На тушение выехали восемь пожарных машин и больше 30 человек личного состава пожарно-спасательных частей.

Горела кровля склада на площади 600 квадратных метров. На тушении использовали шесть ручных и два лафетных пожарных стволов, работали три звена газодымозащитной службы.

На пожаре никто не пострадал.

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