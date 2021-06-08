В Бежицком районе Брянска тушат мебельный склад. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Бежицком районе Брянска на улице Вокзальной, 120 тушат пожар. Горит кровля мебельного склада на площади 600 квадратных метров. Сообщение о ЧП на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило в 15.00. Возгорание удалось локализовать в 15.29.

- Пострадавших нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МСЧ России по Брянской области.- На тушении работают шесть ручных и два лафетных пожарных стволов, три звена газодымозащитной службы. Привлечено восемь пожарных машин, большее 30 человек личного состава. Дальнейшая информация уточняется.

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