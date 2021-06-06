В Брянской области за сутки потушили 12 пожаров

Двенадцать пожаров зарегистрировали в Брянской области за одни сутки - субботу, 5 июня. Из них три – природного характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В основном горели частные дома и хозяйственные постройки.

Также в отчетный период пожарные дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. В том числе на объездную вокруг Брянска, где столкнулись фура и легковушка. Специалисты, в частности, смывали с проезжей части горюче-смазочные материалы (ГСМ).

А вот утоплений и обнаружения взрывоопасных находок в субботу, 5-го, не было.

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