На объездной под Брянском опрокинулась фура после ДТП

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры произошло под Брянским вечером в субботу, 5 июня. После столкновения грузовик опрокинулся, а легковушка, изрядно помятая, расположилась поодаль на обочине. Фото и видео с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.
Автоаварию заметили на объездной дороге в Брянском районе – в окрестностях так называемой Свенской развязки, недалеко от первого карьера. Информация о ней появилась в популярных пабликах в восьмом часу.
Оба транспортные средства получили значительные механические повреждения. Пострадал ли кто-то в ДТП - неизвестно. В спецслужбах пока не прокомментировали инцидент. Судя по комментариям в соцсетях, происшествие спровоцировало пробку на участке. Причем в обе стороны.
Из опубликованного видео видно, что на месте аварии работали полицейские, медики и пожарные. Последние смывали с трассы ГСМ.
Кстати, днем ранее в Брянской области не зафиксировали ДТП с пострадавшими.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».