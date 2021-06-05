На объездной под Брянском опрокинулась фура после ДТП

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры произошло под Брянским вечером в субботу, 5 июня. После столкновения грузовик опрокинулся, а легковушка, изрядно помятая, расположилась поодаль на обочине. Фото и видео с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.

Автоаварию заметили на объездной дороге в Брянском районе – в окрестностях так называемой Свенской развязки, недалеко от первого карьера. Информация о ней появилась в популярных пабликах в восьмом часу.

Оба транспортные средства получили значительные механические повреждения. Пострадал ли кто-то в ДТП - неизвестно. В спецслужбах пока не прокомментировали инцидент. Судя по комментариям в соцсетях, происшествие спровоцировало пробку на участке. Причем в обе стороны.

Из опубликованного видео видно, что на месте аварии работали полицейские, медики и пожарные. Последние смывали с трассы ГСМ.

Кстати, днем ранее в Брянской области не зафиксировали ДТП с пострадавшими.

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