В Навлинском районе в Десне утонул 45-летний мужчина

В Брянской области зафиксировали второе с начала года утопление. Случай произошел на реке Десна в Навлинском районе в среду, 2 июня. Погиб 45-летний мужчина.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС в 21.59. Уточнялось, что тело подняли из водоема очевидцы.

- Обстоятельства и причина гибели мужчины сейчас устанавливают, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, первым утопленником-2021 стал 38-летний мужчина. Его тело 30 мая подняли из реки Ипуть в Суражском районе водолазы.

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