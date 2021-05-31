В Суражском районе утонул 38-летний мужчина

Тело 38-летнего мужчины извлекли из реки Ипуть в Суражском районе в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС в 13.50. В работах задействовали спасателей Брянского пожарно-спасательного центра.

- Обстоятельства и причина гибели мужчины устанавливают эксперты, - отмечают в чрезвычайном ведомстве.

Кстати, в эти же сутки в Брянской области потушили три техногенных пожара и обезвредили один взрывоопасный предмет времен Великой Отечественный войны.

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