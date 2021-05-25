У горбольницы №1 в Брянске приземлился вертолет санавиации

Автор фото: Михаил Шпаков.

Вертолет санавиации заметили на территории у Брянской городской больницы №1 днем во вторник, 25 мая. Предварительно, в медучреждение доставили тяжелого пациента - у него сложные переломы. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

Происходящее горожане засняли на видео. Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

Напомним, санитарная санаваиция появилась в Брянской области в ноябре прошлого года. Контракт по перевозке пациентов выиграла авиакомпания «Скол». Только в 2020-м проект обошелся бюджету в 150 миллионов рублей. А цена летного часа вертолета составляет 200 тысяч рублей.

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