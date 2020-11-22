В брянском аэропорту заметили медицинский вертолет

Фото: авиакомпания "Скол".

В брянском аэропорту сфотографировали медицинский вертолет. Он приземлился в Брянске около полудня в воскресенье, 22 ноября, пишут в неофициальной группе аэропорта в социальных сетях.

Борт принадлежит авиакомпании, которая выиграла контракт по перевозке пациентов. Он будет действовать до конца этого года и обойдется бюджету в 15 миллионов рублей. Один летный час вертолета стоит 200 тысяч рублей.

Предполагалось, что вертолет будет базироваться в международном аэропорту.

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