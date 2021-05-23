ГИБДД: массовое ДТП под Брянском спровоцировал водитель грузовика

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

ДТП с участием пяти автомобилей, которое произошло в Брянском районе вечером 22 мая, спровоцировал водитель большегруза. Он не уступил дорогу, находясь на полосе разгона. Новые подробности происшествия распространило УГИБДД по региону.

По уточненной информации, на 21-м километре трассы «Обход города Брянска» столкнулись автомобили «Ман», «Рено Симбол», «Форд Фокус», «Кио Рио» и «Шкода Актавиа». Предварительно установили, что инцидент спровоцировал 32-летний водитель большегруза. Из-за нарушения ПДД, он вовлек в автоаварию «Рено», рулила которым 43-летняя женщина. Она следовала со стороны Смоленска в сторону Москвы.

– Во избежание столкновения автомобилистка допустила выезд на полосу для встречного движения, – рассказывают в Госавтоинспекции. – И столкнулась с «Фордом» под управлением 32-летнего водителя. После этого «Рено» врезался в «Ман», затем в «Киа» и патрульную «Шкода Актавиа».

В ДТП травмы получила 43-летняя водитель «Рено». У нее – перелом руки, стопы, рваная рана левой голени. Женщину госпитализировали.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

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