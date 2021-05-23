При столкновении пяти автомобилей под Брянском пострадала женщина

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

В массовом ДТП под Брянском, которое произошло вечером 22 мая, пострадал один человек. Это автомобилистка. Ее госпитализировали. Уточненную информацию о происшествии распространило УГИБДД по региону.

Сама автоавария произошла около половины седьмого на 21-м километре автодороги «Обход города Брянска». Это окрестности села Супонево Брянского района. Столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе патрульный.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель автомобиля «Рено Симбол», – рассказывают в УГИБДД. – Женщине оказали медицинскую помощь.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Все ли водители были трезвые – определит медицинское освидетельствование, добавляют в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в массовом ДТП под Брянском пострадали пять человек. Их доставляли в больницу для определения характера повреждений. После осмотра их отпустили домой без назначения лечения.

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