Пятеро пострадали в массовом ДТП с участием патрульной машины под Брянском

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Предварительно, пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии, в которое угодили сразу пять автомобилей, в том числе патрульный. Случай произошел в Брянском районе вечером в субботу, 22 мая.

Автомобили не поделили дорогу в районе села Супонево. Это на выезде из областного центра.

Пострадавших доставили в больницу для оценки состояния их здоровья.

В УГИБДД по региону уточнили, что машина ДПС не спровоцировала автоаварию, а стала случайным ее участником. Обстоятельства происшествия сейчас уточняют.

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