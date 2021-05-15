Брянский депутат Игорь Алехин за год заработал 218 миллионов рублей

Депутат Брянской областной Думы Игорь Алехин за прошлый год заработал 218,8 миллиона рублей. Такой доход он указал в декларации за 2020 год. По доходам он находится на втором месте среди брянских народных избранников.

В собственности у Игоря Алехина шесть земельных участков, четыре из них - в долевой. Депутат владеет тремя жилыми домами, тремя квартирами, магазином, тремя нежилыми помещениями и нежилым зданием.

Супруга Игоря Алехина за 2020 год заработала 4,6 миллиона рублей.

Игорь Иванович с 2006 по по 2009 год был главой Брянска. После избирался депутатом Брянской областной Думы пятого, шестого и седьмого созывов.

Кстати, самым богатым брянским депутатом второй год подряд становится Михаил Довгалев. Он указал доход в 375 миллионов рублей.

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