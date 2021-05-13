Самый богатый депутат Брянской облдумы заработал 375 млн рублей за 2020 год

На втором месте по заработку - Игорь Алехин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянские депутаты областной Думы отчитались о доходах за прошлый год. Декларации опубликовали на официальном сайте регионального законодательного собрания. «Комсомолка» выяснила, кто из народных избранников заработал больше и меньше всех.

ТОП-3

Второй год подряд самым богатым депутатом становится фермер из Стародубского района Михаил Довгалев. Если в 2019 году он заработал 274,7 миллиона рублей. То за 2020-й год указал доход в 375,7 миллиона рублей. В собственности у Михаила Михайловича больше 90 земельных участков, два дома, четыре квартиры, а также ангары, зернохранилища, склады, картофелехранилица и другие здания для ведения сельского хозяйства. Депутат владеет значительным автопарком. Из легковых машин у него есть «Тойота Лэнд Крузер Прадо», две «Тойоты Хайлюкс», «Фольксваген Каравелла», «Лада Веста, «Лада Ларгус», «Тойота Лэнд Крузер 150» и три «Фольксвагена Туарег». Михаил Довгалев владеет больше 40 единицами грузовой техники. Это грузовики, погрузчики, трактора, комбайны, а также экскаватор и снегоход. Супруга депутата имеет довольно скромный доход в 381 тысячу рублей за год.

На втором месте и снова второй год подряд по доходам – Игорь Алехин. Он указал заработок в 218, 8 миллиона рублей. В собственности у депутата земельные участки, три дома, три квартиры, магазин, четыре нежилых здания. Автомобилей у Игоря Ивановича нет.

Среди брянских депутатов больше никто не может похвастаться таким уровнем доходов. На третье место с заработком в 160,4 миллиона рублей выходит супруга депутата Николая Патова. Сам народных избранник указал доход почти в 1,6 миллиона рублей. А вот жена оказалась более успешной, как и в прошлые годы. В собственности у жены 23 квартиры и шесть нежилых помещений. Супруга Николая Патова владеет автомобилями «Рено Логан», «Мазератти Леванте», «Мерседес-Бенц АМG G63», «Мерседес-Бенц GLC 250 D», «Мерседес-Бенц S 500», «Майбах» и грузовая «Газель Некст».

Зарплата руководителей

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот отчитался о доходе в 5,7 миллиона рублей. В собственности у него два земельных участка, часть жилого дома и дача. Из машин есть только «Фольксваген Амарок». У жены Валентина Суббота заработок за 2020 год составил 216 тысяч рублей.

Заместитель председателя Брянской облдумы Виталий Беляй за год заработал 8,3 миллиона рублей. В собственности у него, как и прошлом году, находится 288 земельных участок под индивидуальное строительство и легковой автомобиль «Ленд Ровер Рэнж Ровер». Жена Виталия Викторовича отчиталась о доходе в 31,1 миллиона рублей.

Еще один заместитель Владимир Пронин заработал 4,7 миллиона рублей.

Самыми бедными депутатами в прошлом году оказались Константин Павлов, он заработал 509 тысяч рублей. Сергей Крылов отчитался о доходе в 553 тысячи рублей. И Артем Ашеко задекларировал доход в 618 тысяч рублей.

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