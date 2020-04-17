2020-04-17T09:38:52+03:00
Общество

Самым богатым депутатом Брянской облдумы стал глава фермерского хозяйства

Михаил Довгалев заработал за 2019 год 274,7 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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В собственности Михаила Довгалева больше 90 земельных участков. Фото: пресс-служба Брянской городской Думы.В собственности Михаила Довгалева больше 90 земельных участков. Фото: пресс-служба Брянской городской Думы.
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Самым богатым депутатом Брянской областной Думы стал глава фермерского хозяйства Михаил Довгалев. За прошлый год он заработал 274,7 миллиона рублей. Депутат – уроженец Стародубского района. Работает как индивидуальный предприниматель. Имеет незаконченное высшее образование, обучается в Брянской государственной сельскохозяйственной академии, сообщается на сайте облдумы.

- Михаил Довгалев когда-то работал механизатором, - говорил про депутата губернатор. - А сегодня с нуля построил хозяйство. Без поддержки, субсидий, дотаций. И к нему сегодня приезжают иностранцы и удивляются. Говорят, что такого не может быть.

В собственности Михаила Довгалева больше 90 земельных участков, зерно- и картофелехранилища, 10 легковых автомобилей, а также грузовые, в том числе трактора и комбайны.

На втором месте по доходам за 2019 год среди брянских депутатов – Игорь Алехин. Он задекларировал доход почти в 189 миллионов рублей. Народный избранник является руководителем группы компании «Журавли». Но на сайте облдумы числится только соучредителем благотворительного фонда «Добрый журавлик». Магазины «Журавли» в Брянске в прошлом году практически везде превратились в «Пятерочки». Вероятно, этим обусловлен высокий доход.

На третьем месте по размеру кошелька – Павел Мисеюк. За 2019 год он заработал 130 миллионов рублей. Депутат является генеральным директором рыбоперерабатывающего комбината «Томич».

По размеру дохода с брянскими депутатами может посоперничать жена народного избранника Николая Патова. В прошлом году она заработала 140 миллионов рублей. Тогда как сам депутат указал доход в 1,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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