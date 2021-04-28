Заповедник «Брянский лес» снова приглашает на субботник. Фото: "Брянский лес", vk.com.

Заповедник «Брянский лес» приглашает добровольцев принять участие в очередном субботнике. Он состоится с 14 по 16 мая. Заповеднику необходима помощь в наведении порядка на центральной усадьбе. Это - тропы, музейные экспозиции, уличные выставки.

Заезд волонтеров состоится в пятницу, 14 мая, сообщают в группе заповедника «Брянский лес» ВКонтакте. Здесь они и будут жить. В субботу им предстоит почистить и покрыть пропиткой настильные экологические тропы, помыть выставку под открытым небом, заново покрыть пропиткой коллекцию деревянных изделий в музейной экспозиции «Деревянный век», привести в порядок коллекцию наличников. В воскресенье – свободное время. Его добровольцы проведут в свое удовольствие.

Проживание в гостевых комнатах бесплатное. Там есть кухня со всем необходимым инвентарем. Только продукты нужно будет либо привезти с собой, либо купить в магазине на станции Нерусса. Он работает в определенные часы с 10 до 13, с 16 до 18.

- Совсем недавно мы принимали уже у себя наших добровольных помощников – на уборке кордона «Пролетарский», и это была настоящая слаженная большая работа! - говорит Александр Никитенков, директор заповедника «Брянский лес». – Коллектив заповедника «Брянский лес» искренне благодарит уже своего рода коллектив помощников заповедника «Брянский лес»! Всегда приятно знать, что есть те, кто так поддерживают делом охрану природы родного края.

Напомним, восемнадцать добровольцев из Брянска, Орла, Суземки, Стародуба, станции Нерусса привели в порядок после долгой зимы кордон "Пролетарский". Это - место зимней подкормки зубров.

Возрастное ограничение: 12+

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