Брянские волонтеры навели порядок в заповеднике «Брянский лес». Фото: "Брянский лес", vk.com.

В заповеднике «Брянский лес» в выходные волонтеры провели субботник. Восемнадцать добровольцев из Брянска, Орла, Суземки, Стародуба, станции Нерусса привели в порядок после долгой зимы кордон "Пролетарский". Это - место зимней подкормки зубров, сообщают в соцсетях в группе заповедника «Брянский лес».

На этот раз на помощь заповеднику наряду со старожилами пришло много новичков. В числе волонтеров медицинские сестры, юристы, менеджеры, экологи, школьники, фармацевты, педагоги, журналисты и другие.

Они выполнили все запланированные работы. В «свободный» день помощники заповедника остались на его территории, чтобы отдохнуть на природе, прогуляться по экологическим тропам. Они также посетят фотовыставки и музейные экспозиции под открытым небом, а главное осмотрят лес.

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