В вербное воскресенье, 25 апреля, город оказался во власти непогоды.
Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
На Брянск обрушилась апрельская метель. В вербное воскресенье, 25 апреля, город оказался во власти непогоды. Днем шел мокрый снег, который сразу же таял. Фотографиями стихии горожане делятся в социальных сетях.
Напомним, об ухудшении погоды брянцев предупреждали накануне. Синоптики обещали дождь, мокрый снег и ветер. Жителей региона просили держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».