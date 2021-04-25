В вербное воскресенье, 25 апреля, город оказался во власти непогоды. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

На Брянск обрушилась апрельская метель. В вербное воскресенье, 25 апреля, город оказался во власти непогоды. Днем шел мокрый снег, который сразу же таял. Фотографиями стихии горожане делятся в социальных сетях.

Напомним, об ухудшении погоды брянцев предупреждали накануне. Синоптики обещали дождь, мокрый снег и ветер. Жителей региона просили держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

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