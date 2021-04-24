В Брянской области 25 апреля ожидаются дожди и снег

Будет дуть западный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области прогнозируют ухудшение погоды в воскресенье, 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Синоптики обещают облачно с прояснениями, ночью местами возможен небольшой снег и мокрый снег, днем – небольшой дождь.

Будет дуть западный ветер. Ночью – от 6 до 11 метров в секунду, днем усилится до 8-13 метров в секунду. Днем местами возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от минус 3 – до плюс 2. Днем будет от 5 до 10 градусов тепла.

При таких погодных условиях возможны чрезвычайные происшествия, связанные с падением плохо укрепленных конструкций и порывами проводов. Жителей региона просят соблюдать осторожность при нахождении на улицах.

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