В Унечском районе нашли арсенал боеприпасов времен войны

Целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Унечском районе в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Информация о ЧП поступала на пульт оперативного дежурного. Уточнялось, что потенциально взрывоопасные предметы залегали в лесном массиве вблизи деревни Рябовка.

- К месту обнаружения боеприпасов выезжала группа специальных работ Брянского пожарно-спасательного центра, - рассказывают в чрезвычайном ведомстве. - Ими оказались два артиллерийских снаряда калибра 76 миллиметров, восемь - калибра 45 миллиметров, две минометные мины и одна граната РГД-33. Находки изъяли и обезвредили.

Напомним, еще одно «эхо войны» - 82-миллиметровую мину - обнаружили днем ранее в Дубровском районе. А 21 апреля - такую же в Новозыбковском.

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